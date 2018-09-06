Hadi ipucu: Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? İşte Hadi oyununda günün ipucu…

Hadi yarışması hem heyecan hem para vermeye devam ederken günün ipucu geldi. Hadi bu akşam Spor Gecesi'yle 20:30'da başlayacak. İşte Hadi’de günün ipucu…

EN PRESTİJLİ BİSİKLET YARIŞI NEREDE YAPILIYOR?

Bisiklete binmek çocukken ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. Peki hiç bu sporu yapmayı düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz de hiç izlediniz mi? Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor?

Bisiklet yarışlarının en büyük 3 tanesi, Büyük Tur olarak adlandırdığımız Grand Tour organizasyonunun içerisinde yer alır. Grand Tour içerisinde Tour de France, Giro d’Italia ve Vuelta a Espana yarışları yer alır. Yılın farklı dönemlerinde yapılan bu 3 yarışta toplanan puanlara göre sıralamalar belirlenir.En prestijli bisiklet yarışı, yukarıdaki 3 yarıştan Tour de France, yani Fransa Bisiklet Turu'dur.