Grosskreutz: ‘Galatasaray için pişman değilim’

Galatasaray’ın 2015 yılında transferin son günü kadrosuna kattığı ancak işlemlerinin gecikmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takımda o sezonun ilk yarısı oynayamayan Kevin Grosskreutz, Alman basınına bir röportaj verdi.

Şu an Almanya 3. Ligi ekiplerinden Uerdingen’de forma giyen Grosskreutz, Galatasaray kariyerinin ve o dönem yaşananların hatırlatılması üzerine pişmanlık duymadığını dile getirdi.

6 yıl formasını giydiği Dortmund’dan ayrılıp Galatasaray’a transfer olduğu dönemin sorulması üzerine 30 yaşındaki oyuncu ”Galatasaray ve İstanbul tercihimden hiçbir zaman pişmanlık duymuyorum. Galatasaray’a gerçekten gitmek istediğim için transfer oldum. Lisans problemi nedeniyle yarım sezon oynama şansım yoktu. Ama kariyerime baktığımda bunun yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Hatta kariyerimde çok fazla yanlış karar olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a transfer olan ancak forma giyemeyen Grosskreutz, daha sonra sezon ortasında Stuttgart’a gitmişti.

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