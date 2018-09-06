Gomis’e ‘Maymun’ benzetmesi yapan Hakan Hepcan beraat etti

Fatma VURGUN / SÖZCÜ

Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında attığı bir tweette Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'i ‘Maymun'a benzetmişti. Hakan Hepcan, gelen tepkiler üzerine tweetini silip özür dilese de konu mahkemeye taşınmış ve Gomis, Hakan Hepcan'ı “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçlamasıyla dava açmıştı.

“GOMİS'E HAKARET DEĞİL, ÖVGÜ VARDIR”

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tarafları avukatları temsil etti. Hepcan'ın avukatı “Gomis, topa düşmanı gibi vuruyordu, gol sevincinde ise hayvan taklidi yapıyordu. Gomis'e hakaret değil aksine övgü vardır. Müvekkilim, kendi takımı Fenerbahçe'ye serzenişte bulunmuştur. Galatasaraylılar olayı köpürtmüştür. ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Hakan Hepcan'ın beraatine karar verdi.

Ömer Bayram: Transferim büyük haber oldu, takipçim arttı Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki sol bek Ömer Bayram, ''Transfer haberim Türkiye'de büyük haber oldu. 1 günde instagramdaki takipçi sayım 30 bin arttı'' dedi. İlgili Haberi Oku