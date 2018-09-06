Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan İsmet Badem mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Aktif basketbolculuğu döneminde Samsunspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, parkelere veda ettikten sonra basketboldan hiç kopmayan ve hem yorumcu hem de köşe yazarı olarak Türk basketboluna emek vermeyi sürdüren İsmet Badem’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak İsmet Badem’e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Beşiktaş Kulübünün yayımladığı mesajda, “Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem’in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, “Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İsmet Badem’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda ise şunlar kaydedildi:

“Çanakkale’nin Çan ilçesinde trafik kazası geçiren Türk basketbolunun değerli ismi İsmet Badem’in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 1976-77 sezonunda formamızı terletmiş olan merhum İsmet Badem’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.”