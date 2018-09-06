Fransa’nın genç yıldızı Pavard’a acımasız müdahale… Boğazı şoke etti!

SKOR DIŞ HABER UEFA Uluslar Ligi’nde Almanya, sahasında Fransa’yı konuk etti. Karşılaşma, Fransa’nın dünya futboluna kazandığı yeni isimlerden biri olan Benjamin Pavard için hiç de iyi başlamadı. Karşılaşmanın henüz başında Antonio Rüdiger ile girdiği ikili mücadele sonrası boğazına basılan Pavard, savaş yaralarını andıran bir boyunla oyuna devam etti. Hakemin Rüdiger’e kart göstermemesi ile şaşkınlık yarattı.

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Almanya ile Fransa arasında oynanan maçta Pavard için oldukça şanssız bir an yaşandı. Soldan atak geliştirmeye çalışan Rüdiger’i engellemek için topa kayarak müdahale eden Pavard, pozisyonu engellemeyi başarsa da Rüdiger’in kramponlarından kurtulamadı. Önüne yatan Pavard’ın üzerinden atlamak yerine adımını devam ettiren Rüdiger, genç futbolcunun boğazına bastı. Acılar için kıvranan Pavard, daha sonra tedavi olmak için saha kenarına gitti.

Pavard saha kenarına geldiğinde kameralara yansıyan görüntü ise herkesi şoke etti. Tüm boğazı çizik içinde kalan Pavard’ın çektiği acı, yüzünden okundu. Maçın hemen başında maruz kaldığı sert müdahaleye rağmen Pavard oyuna devam etti. Karşılamanın hakemi İtalyan Daniele Orsato ise pozisyon sonrası kartına başvurmadı. Faul bile çalmayan Orsato’nun bu tavrı da en az Pavard’ın boğazındaki savaş yaralarını andıran izler kadar seyircileri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada pozisyonu değerlendiren futbolseverler, pozisyonun kesinlikle kırmızı kart gerektirdiği görüşünde birleşirken, Rüdiger’e yaptığı sert hareket nedeniyle tepki gösterdiler.

Öte yandan Almanya ile Fransa arasında oynanan karşılaşma 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlandı.