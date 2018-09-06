SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Fransa’nın genç yıldızı Pavard’a acımasız müdahale… Boğazı şoke etti!
Dünyadan Futbol

Fransa’nın genç yıldızı Pavard’a acımasız müdahale… Boğazı şoke etti!

Fransa'nın yeni yıldızlarında Pavard, Almanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında Rüdiger'in sert müdahalesine maruz kaldı. Pavard'ın boğazındaki yaralar görenleri şaşkına çevirdi.

6 Eylül 2018 23:34

SKOR DIŞ HABER UEFA Uluslar Ligi’nde Almanya, sahasında Fransa’yı konuk etti. Karşılaşma, Fransa’nın dünya futboluna kazandığı yeni isimlerden biri olan Benjamin Pavard için hiç de iyi  başlamadı. Karşılaşmanın henüz başında Antonio Rüdiger ile girdiği ikili mücadele sonrası boğazına basılan Pavard, savaş yaralarını andıran bir boyunla oyuna devam etti. Hakemin Rüdiger’e kart göstermemesi ile şaşkınlık yarattı.

06 Eylül 2018 Hazırlık maçında Domagoj Vida şoku! Beşiktaş'ta forma giyen Hırvar stoper Domagoj Vida, ülkesinin Portekiz ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyunu terk etti. İlgili Haberi Oku

Almanya ile Fransa arasında oynanan maçta Pavard için oldukça şanssız bir an yaşandı. Soldan atak geliştirmeye çalışan Rüdiger’i engellemek için topa kayarak müdahale eden Pavard, pozisyonu engellemeyi başarsa da Rüdiger’in kramponlarından kurtulamadı. Önüne yatan Pavard’ın üzerinden atlamak yerine adımını devam ettiren Rüdiger, genç futbolcunun boğazına bastı. Acılar için kıvranan Pavard, daha sonra tedavi olmak için saha kenarına gitti.

Pavard saha kenarına geldiğinde kameralara yansıyan görüntü ise herkesi şoke etti. Tüm boğazı çizik içinde kalan Pavard’ın çektiği acı, yüzünden okundu. Maçın hemen başında maruz kaldığı sert müdahaleye rağmen Pavard oyuna devam etti. Karşılamanın hakemi İtalyan Daniele Orsato ise pozisyon sonrası kartına başvurmadı. Faul bile çalmayan Orsato’nun bu tavrı da en az Pavard’ın boğazındaki savaş yaralarını andıran izler kadar seyircileri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada pozisyonu değerlendiren futbolseverler, pozisyonun kesinlikle kırmızı kart gerektirdiği görüşünde birleşirken, Rüdiger’e yaptığı sert hareket nedeniyle tepki gösterdiler.

Öte yandan Almanya ile Fransa arasında oynanan karşılaşma 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Son güncelleme 00:20 | 7 Eylül 2018
almanya fransa pavard rüdiger
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor