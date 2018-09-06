Fikret Orman’dan flaş açıklamalar: ‘Yüzde 99’u yalan!’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV’ye verdiği özel röportajda, Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

‘Değişmesi gündemde olan iki madde Divan Kurulu ile ilgili’

“Divan Kurulu toplantılarında iki sıkıntı yaşanıyordu. Divan Kurulu Üyelerimiz için hazırlanan raporlar, toplantıdan birkaç gün önce ortaya çıktığı için insanlar bir şeyler saklanıyor sanıyordu. İkinci sorun da Divan Kurulu toplantılarına üst üste katılmayanlar Divan Kurulu’ndan ihraç ediliyordu. Bu durum da camiamızda büyük rahatsızlık yaratmıştı. Divan Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bu sorunların ortadan kaldırılması konusunda gerekli tüzük değişikliklerinin yapılması için mutabık kalmıştık. Ben de söz vermiştim.”

‘Anadolu’dan gelen üyelerimizi düşünerek tüzük tadili toplantısı ve seçimi aynı hafta sonu yapmaya karar verdik’

“Türkiye’nin birçok noktasından üyelerimiz, tüzük değişikliği toplantısı için İstanbul’a gelecek. Anadolu’dan gelecek üyelerimizin rahatı için tüzük tadili toplantısı ve seçimin arka arkaya Cumartesi ve Pazar ve günleri yapılmasını kararlaştırdık.”

‘Yönetim Kurulu olarak tüzük tadili toplantısında görüşülmek üzere iki tane madde ekledik’

“Tüzük değişikliği için yapılacak toplantıda dört maddenin oylanacağını önceden açıklamıştım. İki madde belirttiğim gibi Divan Kurulu ile ilgili maddeler. İki tane maddeyi de Yönetim Kurulu olarak ekledik. Bir tanesi, aidatlarını üç dönem ödemeyenler üyelikten ihraç ediliyordu. Çok üyemiz ihraç edildi. İnsanlar kıdemlerini kaybetmek istemiyorlar. Bir de 2019’daki seçimde geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının aşağı çekilmesi maddesi var. Bu da benim bir isteğim. Çünkü kulüp büyüyor ve büyüdükçe profesyonelliğe daha çok ihtiyaç duyuluyor. Yönetim Kurulu üye sayısı fazla olunca da dedikodular fazlalaşıyor. Söylediğim dört madde dışında bir gündemimiz yok.” ‘Benden sonra gelecekler rahat çalışsın diye büyük bir tüzük tadili yapmak istiyorum’

“Çok dedikodular yapılıyor. Beşiktaş’ta konuşacak bir projesi olmayanlar Beşiktaş’ın kötülüğü üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu çok ayıp. Benden sonrasını kapsayacak büyük bir tüzük tadili yapacağımı söyledim. Benim görev sürem 2022’de doluyor. Gitmeden evvel benden sonra gelenler daha iyi çalışsınlar diye bir tüzük tadili yapacağımı ve bazı maddeleri de gündeme getireceğimi söyledim. Kimse benim gibi 24 saatini Beşiktaş’a ayırmaz. Profesyoneller de başkan olabilmeli. Bu benden sonrası için geçerli olan bir şey. Bunun gibi birçok madde var. Ben iyi bir Beşiktaş, önümüzdeki 10-15 seneyi götürecek bir Beşiktaş için bu değişiklikleri yapayım diyorum. Bunu da son dönemimde yapayım istiyorum.”

‘Yalanlar üzerinden algı yaratmaya çalışıyorlar’

“Hemen dedikodu yapıyorlar. ‘Beşiktaş’ı satacak’ diyorlar. Ayıp şeyler bunlar. Kişiliksiz insanların gerçeği bildiği halde yaptığı dedikodular. Bunları yapanlara bakıyorum, eskiden yöneticilik yapmış, şimdi dışarıda kalınca da söyleyecek lafları yok. Duvara bir tane çivi çakmış insanlar değiller. Benim üzerimden popülarite kazanmaya çalışıyorlar. Bunlar, Beşiktaş’ın mutsuzluğundan besleniyorlar. Konuştukları şeylerin yüzde 99.9’u yalan. Yalanlar üzerine algı yaratmaya çalışıyorlar. Beşiktaşlılar bunları yemiyor. Herkes birbirini tanıyor. Tekrar ifade edeyim; Beşiktaş’ta büyük bir tüzük tadili yapacağım. Gitmeden önce yapacağım. Beşiktaş’ın gelecek 15 yılını kurtarabilmek adına yapacağım. Beşiktaş’a daha iyi hizmet edilebilsin diye yapacağım. Bütün hukukçuları toplar ve büyük bir çalışma yaparız. Şu anda sadece dört madde ile ilgili toplantı yapacağız. Ben de en başında önerge vereceğim. Bu dört maddenin dışında bir madde gündeme koymayacağız. Gelin bir saatte bitiririz tüzük tadilini ve herkes işine bakar. Bir gün sonra da seçim var. Ben adayım, başka aday var mı bilmiyorum. Aday olan varsa Genel Kurul da seçer, önümüze bakarız. İşin özü o. Çok fazla abartmaya gerek yok.”

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