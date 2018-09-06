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Fenerbahçe’de bir devir sona eriyor! Volkan Demirel ve Mehmet Topal…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de bir devir sona eriyor! Volkan Demirel ve Mehmet Topal…

Fenerbahçe'de, milli takım arası sonrası yeni bir dönem başlıyor. Kadroda bazı hamleler yapacak olan Phillip Cocu, iki önemli ismi takımdan kesmeye hazırlanıyor.

6 Eylül 2018 08:39

Milliyet gazetesinin haberine göre, Harun Tekin transferiyle kaleye hamle yapan Fenerbahçe’de 2002’den bu yana devam eden Volkan Demirel dönemi ciddi anlamda son bulmaya başlıyor.

Takımın birinci kaptanı da olan Volkan’ın sezonun genelinde ikinci kaleci olması bekleniyor. Bir diğer hamle orta sahaya geliyor.

Brezilya’dan Gremio’dan Jailson’u getiren sarı-lacivertlilerde, ön libero değişiyor. 2012’den beri teknik adamların değişilmezi olan Mehmet Topal kenara geliyor, 24 yaşındaki Jailson ilk 11’e giriyor. Savunmada da Neustadter’i kenara çekecek olan Cocu, Meksikalı Diego Reyes’le yola devam edecek.

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Son güncelleme 08:39 | 6 Eylül 2018
Fenerbahçe Mehmet Topal Phillip Cocu volkan demirel
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