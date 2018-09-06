Fenerbahçe yeni sponsoru duyurdu! 3 yıllık imza…

Ülker Stadı’nda yapılan imza törenine, kulüp başkanı Ali Koç ile başkan yardımcısı Burhan Karaçam’ın yanı sıra Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Burhan Karaçam, Fenerbahçe’nin yeni yönetimiyle çok önemli ve güç bir döneme girdiğini söyledi.

Yönetim olarak büyük bir sorumluluk altına girdiklerini dile getiren Karaçam, şöyle konuştu:

“Kulübümüz, bu dönemde özellikle finansal açıdan çok büyük badireler atlatmakta ve bunu atlatmaya devam edecek. Bizim kulübümüzün sadece bu sene değil 2023 yılına kadar gelirlerinin büyük kısmı daha önceki senelerde harcanmış durumda. Nesine.com bu açıdan Fenerbahçe’mizin uzun zamandır beraber olduğu çok önemli bir kurum ve marka. Sponsorluk konusunu uzun vadeli bir iş birliği ve evlilik olarak görüyoruz. Bu sezonki ilk sponsorluk anlaşması, yeni bir başlangıç ve dönüm noktası.”

Halit Gülbakanoğlu ise Fenerbahçe ile tekrar sponsorluk yapma fırsatını yakalamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, “Nesine.com, Spor Toto Teşkilatında lisanslı olan Türkiye’deki lider bahis firması. Türk sporuna desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Fenerbahçe ile 6-7 yıldan beri süre gelen bir çalışmamız var. Fenerbahçe ile 3 yıllık başarılı bir sponsorluk anlaşması yapacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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