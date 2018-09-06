Sercan HAMZAOĞLU / Giuliano’nun takımdan ayrılmasından sonra boşta kalan bu formaya en yakın isim yeni transfer Benzia’ydı. Cezayirli hücumcu orta sahanın tercihi isi 39 numaralı forma oldu.

Böylece Fenerbahçe’de tam 4 sezon sonra 10 numaralı forma boşta kalacak. 2014-2015 ve 2015-2016’da 10 numaralı formayı Fenerbahçe’de Diego Ribas, 2016-2017’de ise Robin van Persie giymişti. 2017-2018 sezonuna da Hollandalı futbolcu 10 numarayla başlamış, devre arası takımdan gidince bu numara 6 ay boşta kalmıştı.

Bu sezon başına da Fenerbahçe’de 10 numaralı formayla sezona Giuliano başlamış ancak Brezilyalı oyuncunun Suudi Arabistan’a gitmesiyle bu forma yine boşta kaldı. Sarı-lacivertlilerde 10 numaralı forma son olarak 2013-2014 sezonunda hiçbir futbolcuya teslim edilmemişti.

Fenerbahçe, 4 sezon sonra 10`suz! Fenerbahçe'de bu sezon 10 numaralı formayı hiçbir oyuncu giymeyecek. İlgili Haberi Oku