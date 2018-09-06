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Fatih Terim’in videosu paylaşım rekorları kırdı
Futbol

Fatih Terim’in videosu paylaşım rekorları kırdı

Süper Lig'de yabancı kuralı tartışması son sürat devam ederken Fatih Terim'in Milli Takımı çalıştırdığı dönemde yabancı futbolcularla ilgili açıklamalar yaptığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

6 Eylül 2018 16:08

Türkiye’de yeniden alevlenen ‘yabancı kuralı tartışması’ son günlerde yine herkesin en fazla konuştuğu konu haline geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunun söylemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst’ün de ‘yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek’ açıklaması gündeme oturdu.

Sosyal medyada da tüm futbolseverlerin en çok tartıştığı konu haline gelen yabancı sınırlamasıyla ilgili Fatih Terim’in Mart 2017’de düzenlediği basın toplantısındaki sözleri paylaşım rekorları kırdı.

İşte Terim’in Milli Takım’ın başındayken yaptığı o konuşma:

Son güncelleme 16:14 | 6 Eylül 2018
fatih terim miili takım
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