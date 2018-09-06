Fatih Terim’in videosu paylaşım rekorları kırdı

Türkiye’de yeniden alevlenen ‘yabancı kuralı tartışması’ son günlerde yine herkesin en fazla konuştuğu konu haline geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunun söylemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst’ün de ‘yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek’ açıklaması gündeme oturdu.

Sosyal medyada da tüm futbolseverlerin en çok tartıştığı konu haline gelen yabancı sınırlamasıyla ilgili Fatih Terim’in Mart 2017’de düzenlediği basın toplantısındaki sözleri paylaşım rekorları kırdı.

İşte Terim’in Milli Takım’ın başındayken yaptığı o konuşma: