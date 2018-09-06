Bileti kesilen Kameni, Harun ve Volkan’dan fazla kazanıyor!

Fenerbahçe yönetimi, Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni’nin sözleşmesini dondurmak için temaslarını sıklaştırdı. Yaz transfer döneminde oyuncuyu başka bir kulübe satamayan Fenerbahçe oyuncunun da takımdan ayrılmak istememesiyle zor durumda kaldı. Fenerbahçe, oyuncusuna oynatamadan para vermek durumunda kalacak.

Futbolarena’nın haberine göre, yıllık en az 2,2 milyon Euro aldığı öngörülen tecrübeli file bekçisi, Harun Tekin ve Volkan Demirel’den daha çok yıllık maaş alıyor. Carlos Kameni’nin 2020 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe’de Harun Tekin ve Volkan Demirel’in yıllık 1,5 milyon Euro maaşı bulunuyor.

Kameni’nin geçen sezonki performansı

Carlos Kameni, bu sezon geldiği Fenerbahçe’de 9’u lig, 5’i Ziraat Türkiye Kupası ve 2’si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 16 maçta forma giydi. Carlos Kameni’nin sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

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