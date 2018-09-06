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A Milli Futbol Takımı Trabzon’da
Milli Takımlar

A Milli Futbol Takımı Trabzon’da

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Rusya ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

6 Eylül 2018 15:03

Hazırlıklarının İstanbul bölümünü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde tamamlayan milli takım kafilesi, öğle saatlerinde geldiği Trabzon’da konaklayacağı otele hareket etti.

Sezon öncesi Trabzonspor’dan İspanya’nın Celta Vigo takımına transfer olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, havalimanı çıkışında yaptığı açıklamada, Trabzon’a geldiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

Trabzonspor’da oynadığı dönemin kendisine hatırlatılması üzerine Okay Yokuşlu, “Çok güzel anılarım var ve çok güzel maçlar oynadık. Buraya gelip görmek de çok farklı hissettirdi. Heyecanlı ve mutluyum, buluşmak için de sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.  Okay Yokuşlu, yarınki maçta taraftarların desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, teknik direktör Mircea Lucescu ve futbolculara bazı taraftarlar çiçek verdi.  Lucescu ile bir milli futbolcu, bugün saat 18.30’da maçın oynanacağı Medical Park Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Rusya maçı öncesindeki son çalışmasını da aynı statta yapacak.  Türkiye ile Rusya arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45’te başlayacak.

Son güncelleme 15:03 | 6 Eylül 2018
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