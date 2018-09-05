UEFA’dan skandal Şenol Güneş gafı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen, 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Beşiktaş Takım Menajeri ve Tercüman Halil Yazıcıoğlu ile birlikte katılan Şenol Güneş, UEFA’nın yaptığı akıl almaz gafın baş aktörü oldu. UEFA, kendi davet ettiği Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i tanıyamadı. UEFA, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, başka birisini Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş olarak gösterdi.

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UEFA, Instagram hesabından paylaştığı hikayede Rafa Benitez, Carlo Ancelotti ve Diego Simeone’nin UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı’na gelirken çekilmiş bir videosuna yer verdi. Bu üçlünün yanında, onlarla birlikte yürüyen dördüncü kişiye ise Beşiktaş etiketi yapıştırdı. Videonun üzerine ‘İyi kadro?’ mesajı yazan UEFA’nın bu paylaşımı soru işaretleri doğurdu. Herkes, Şenol Güneş olmadığı aşikar olan ve Beşiktaş olarak etiketlenen kişinin kim olduğunu merak etmeye başladı. UEFA’nın Şenol Güneş sandığı kişinin kimliği kısa sürede ortaya çıktı.

Şenol Güneş, UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı`nın ardından açıklamalarda bulundu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'na katıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda Avrupa ve dünya futbolunun sorunları masaya yatırıldı. İlgili Haberi Oku

Üç teknik adam ile birlikte yürüyen kişinin Napoli yöneticisi Nicola Lombardo olduğu öğrenildi. Nicola Lombardo’nun Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’ye eşlik etmek için toplantıya katıldığı ortaya çıktı. UEFA’nın bu gafı, İtalya’ya da çok konuşuldu.

Toplantıda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile birlikte Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Marsilya), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris SG), Arsene Wenger de yer aldı.