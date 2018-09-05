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Fenerbahçe, kadroyu UEFA’ya bildirdi!
Fenerbahçe

Fenerbahçe, kadroyu UEFA’ya bildirdi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesini açıkladı. Yeni transferler dahil bir çok isim kadroda yer almadı.

5 Eylül 2018 10:52

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe’nin listesinde yeni transferler Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, diğer yeni transferler Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroda düşünülmedi.

Bu isimlere ek olarak Harun Tekin’in kadroda yer alması sonrası Berke Özer ve Carlos Kameni kadroda yer almadı.

Sürpriz olarak ise Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve forvet Roberto Soldado’nun kadroya alınmaması oldu.

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas,

Forvet: İslam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew.

İşte Fenerbahçe’nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:

 

Berke Özer

Carlos Kameni

Nabil Dirar

Mehmet Ekici

Ferdi Kadıoğlu

Tolga Ciğerci

Roberto Soldado

Ozan Tufan

Son güncelleme 12:13 | 5 Eylül 2018
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