Skandal! Milliler sokakta kaldı!

Deniz AYHAN / SÖZCÜ SKOR Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Batıpark Çocuk Kulübü'nde bir skandala imza atıldı. Aralarında 11 milli sporcunun da bulunduğu 8-14 yaş arası 63 sporcuya antrenman yapmaları için salon verilmedi. İki ay sonra yapılacak savunma sanatı Budokaido Dünya Şampiyonası’na hazırlanan milliler, Batıpark Çocuk Kulübü'ne yeni yönetimin gelmesi üzerine salondan çıkarıldı. Veliler, SÖZCÜ'ye yaptıkları açıklamada “ Ülkemizin bayrağını göndere çıkarmış bu çocukların başarısını hiçe saymak, emeklerini küçümsemek büyük haksızlık” diyerek tepki gösterdi.

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CİMER'E ŞİKAYET

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Batıpark Çocuk Kulübü'nde eğitim veren Budokaido antrenörü Ahmet Berberoğlu ve yaşları 8-14 arasında değişen ve 11'i milli olan 63 sporcuya, yeni yönetim kapıyı gösterdi. 5 ay önce göreve gelen Batıpark Sorumlu Müdürü Fatma Çetinkaya, sporculara artık antrenmanlarını Batıpark salonunda yapmayacaklarını tebliğ etti.

Öğrenci velileri konuyla ilgili olarak Cimer'e ve 153 Mavi Masa'ya şikayette bulundu. Kasım ayında yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanan öğrencilerin salondan çıkarılmasına tepki gösteren veliler, “Her yere şikayet ettik, etmeye devam edeceğiz'' dediler.