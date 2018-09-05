Şansal Büyüka’dan çarpıcı yorum! ‘Son 3 ayın değil, 5 yılın izleri var’

Şansal Büyüka, Fenerbahçe’de son dönemlerde yaşanan olayları Milliyet gazetesine değerlendirdi.

İşte Şansal Büyüka’nin spor dünyasında yaşanan olayları değerlendirdiği yazısı…

Fenerbahçe'den son 4-5 senede giden futbolculara bakın. Kalitenin her yıl biraz daha nasıl eridiğini, kadro yapısının nasıl bozulduğunu çok rahat göreceksiniz…

– Türk futbolunun son 10 yılına damgasını vuran iki milli beki Gökhan ile Caner'i gönderdin. Gitmediler, gönderildiler.

– İster para, isterse başka nedenle, Kjaer gibi son derece iyi, kaliteli bir stoperi sattın.

– Her şey bir yana… Bir sabah kalktık, Türk futbolunda 40 yılda bir yetişecek Emre Belözoğlu'nu, bir yabancı sportif direktörün aklına uyup gönderdin.

– Son şampiyonluğunda, yani 2013-14'de göz kamaştıran, nisan ayında şampiyonluğunu ilan eden bir kadro vardı. Önce şampiyon hocayı yedin…

– Sonra, o şampiyon kadroda bulunan “mahşerin dört atlısı”nın dağılmasına izin verdin. 90 dakika berabere giden, “Uzatmada nasıl olsa atarız, kazanırız” umudunu yeşerten ve çoğu maçta bunu kanıtlayan Kuyt'ı, Webo'yu, Sow'u, hatta Emenike'yi… Daha birçok isim sayılabilir.

Allah aşkına gidenlere bakın, bıraktıkları başarılara bakın, gelenlere bakın. Elbette gidenler, gelenler olacak. Ama kaliteyi koruyacaksın. Fenerbahçe bunu yapamadı. Gelenler, gidenlerin kalitesini yakalayamadı. Sonra, “Fenerbahçe niye başarılı olamıyor?” diye soruyoruz. Bu kötü başlangıçta, sadece son 3 ayın değil, son 5 yılın izleri var.

Mehmet Topal'ı rahat bırakın

Bu ülkede son 3 yıldır, “Souza ile Mehmet Topal birlikte oynar mı?” lafından, yorumundan bıktım usandım. Seyirci de bunu söyledi, futbolun uzmanları da… N'oldu? Kayserispor maçında ne Souza vardı, ne Topal… Fenerbahçe'nin orta alanı “yolgeçen hanı”na döndü.

Fenerbahçe gol sıkıntısı çekerdi, savunmada büyük hatalar yapardı ama en acı yenilgilerde bile orta sahasını teslim etmezdi. O da oldu… Kayserispor orta alanı resmen teslim aldı.

Diyeceğim o ki, bırakın şu Mehmet Topal'ın peşini… Varsa, kadrodaysa oynar. Hele yerine oynayanları gördükten sonra…

Alışık değiliz!

Türkiye'de genellikle yenilen takımların başkanları soyunma odalarına inerlerdi; çoğu zaman hakem odası basmaya, hesap sormaya… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, son Kayseri yenilgisinin ardından aşağıya soyunma odasına indi. Ama Kayserispor soyunma odasına… Galibiyetlerini tebrik etmek için…

Bu ülkemizde hiç alışkın olmadığımız müthiş bir davranış… İsterdim ki, daha fazla yankılansın, daha fazla ses getirsin ve desteklensin. Nedense iyiye, güzele bir türlü hak ettiği değeri veremiyoruz.

Tren kaçıyor gibi

Fenerbahçe'nin lige başlangıç istatistiklerine baktığınızda aslında farklı ve alışılmışın dışında bir durum yok. Fenerbahçe 2016-17 sezonunun ilk 4 maçı sonunda 4 puan, 2017-18 sezonunun, yani geçen sezonun ilk dört haftasında 5 puan, bu sezonun, yani 2018-19 sezonunun ilk dört haftasında da 3 puan topladı. Tabii istatistiklere göre geride kalan iki sezonda şampiyonluk trenini kaçırdı. Bu sene de daha şimdiden tren kaçtı kaçıyor gibi…

Hâlâ Fransız!

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Comolli, “Aldığımız oyuncularda başarı sağlayıp sağlamadığımızı görmek için iki yıl beklemek gerekiyor” dedi. Fenerbahçelilere bakıyorum, Başkan Ali Koç'a olan büyük sevgi, inanç ve desteklerine rağmen, iki ay bekleyecek sabırları yok. Comolli belli ki halen ülkemize Fransız…