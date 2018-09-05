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Milli Takımlar

Rusya Milli Takımı Trabzon’a geldi

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki ilk maçında 7 Eylül Cuma günü Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Rusya Milli Takımı, bu maç için Trabzon'a geldi.

5 Eylül 2018 20:59

Rusya Milli Takımı, 7 Eylül Cuma günü Türkiye ile oynayacağı maç için Trabzon’a geldi.

Türkiye A Milli Takımı’nın 7 Eylül Cuma günü 21.45’te UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında karşılaşacağı Rusya Milli Takımı, Trabzon’a geldi. Saat 19.40 sıralarında Trabzon Havaalanı’na inen konuk ekibi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Rusya Milli Takımı, 6 Eylül Perşembe günü saat 12.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bir antrenman gerçekleştirecek.

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanın ardından saat 13.00’te basın toplantısı düzenleyecek.

Son güncelleme 21:28 | 5 Eylül 2018
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