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İngiltere Premier Lig’den flaş ‘VAR’ kararı
İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig’den flaş ‘VAR’ kararı

İlk kez Dünya Kupası'nda kullanılan ve Türkiye'de de devreye giren "Video Yardımcıs Hakem" uygulaması için İngiltere'den de bir hamle geldi...

5 Eylül 2018 18:11

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’de ‘VAR’ sistemine geçiliyor. Milli takım arasından sonra bu sezon 15 maçta deneme yapılacağı ve gelecek sezon bu uygulamaya geçileceği belirtildi.

Sky Sports’ta yer alan habere göre; bu sezon bazı maçlarda deneme olarak uygulanacak ‘VAR’ sisteminin faydalı olduğunun Premier Lig hissedarlarına kanıtlanması amaçlanıyor.

İlk denemelerin 15 Eylül’den itibaren yapılacağı öğrenilirken ‘VAR’ hakemleri ile maç hakemleri arasında irtibat olmayacağı ifade edildi.

Bu sistem İngiltere’de daha önce kupa maçlarında denenmişti.

İlk kez Dünya Kupası’nda kullanılmaya başlanan ‘VAR’ sisteminin, Fransa ve Hırvatistan finalinde tartışmalara yol açan kararlar nedeniyle taraftar desteğini kaybettiğine inanılıyor.

Son güncelleme 18:11 | 5 Eylül 2018
ingiltere premier lig VAR
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