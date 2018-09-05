İngiltere Premier Lig’den flaş ‘VAR’ kararı

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’de ‘VAR’ sistemine geçiliyor. Milli takım arasından sonra bu sezon 15 maçta deneme yapılacağı ve gelecek sezon bu uygulamaya geçileceği belirtildi.

Sky Sports’ta yer alan habere göre; bu sezon bazı maçlarda deneme olarak uygulanacak ‘VAR’ sisteminin faydalı olduğunun Premier Lig hissedarlarına kanıtlanması amaçlanıyor.

İlk denemelerin 15 Eylül’den itibaren yapılacağı öğrenilirken ‘VAR’ hakemleri ile maç hakemleri arasında irtibat olmayacağı ifade edildi.

Bu sistem İngiltere’de daha önce kupa maçlarında denenmişti.

İlk kez Dünya Kupası’nda kullanılmaya başlanan ‘VAR’ sisteminin, Fransa ve Hırvatistan finalinde tartışmalara yol açan kararlar nedeniyle taraftar desteğini kaybettiğine inanılıyor.