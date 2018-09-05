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Igor Tudor bir maç sonra Hajduk Split’te!
Dünyadan Futbol

Igor Tudor bir maç sonra Hajduk Split’te!

Ligde oynadığı 6 maçta galibiyeti olmayan ve Rudes karşısında da 3 puan alamayan Hajduk Split'in başına Igor Tudor getirilecek.

5 Eylül 2018 16:04

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’yi çalıştıran Igor Tudor’un gözü kulağı Hırvatistan’dan gelecek haberde.

Futbolculuk döneminde Hırvatistan’da uzun yıllar formasını giydiği Hajduk Split’te görev değişikliği yaklaşıyor. Hırvat basınında yer alan haberde bu sezon ligde oynadığı 6 maçta henüz galibiyet alamayn ve sadece 4 puanı bulunan Hajduk Split’te yönetimin Tudor’a sıcak baktığı belirtildi.

Sporx’te yer alan habere göre; Hajduk Split Yönetimi, şu anki teknik direktör Zeljko Kopic’e son bir şans daha verirken, Hajduk’un ligde oynayacağı Rudes maçında galibiyet alamaması halinde değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bir süredir kulüp çalıştırmayan Igor Tudor’un da Hajduk Split’e sıcak baktığı belirtildi. Tudor, teknik direktörlük kariyerine de futbolcuyla formasını giydiği Hajduk Split’te başlamıştı. 2013-2015 yıllarıa ararsında Hajduk’u çalıştıran Tudor, göreve gelmesi halinde 3 yıl sonra geri dönmüş olacak.

Son güncelleme 16:04 | 5 Eylül 2018
Hajduk Split Tudor
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