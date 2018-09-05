Gabriel Torje: ‘Deneyimlerimi sahaya yansıtacağım’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor’un yeni transferlerinden Rumen oyuncu Gabriel Torje, takıma katkı sağlamak istediğini ve bunun için deneyimlerini sahaya yansıtacağını belirtti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 20. Cumhuriyet Kupası’nda, 8 Eylül Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadı’nda Bursaspor ile karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan kırmızı-beyazlı ekibin futbolcusu Torje, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gabriel Torje, Sivasspor forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Hedefleri olan bir takıma geldiğini aktaran 28 yaşındaki oyuncu, “Takıma katkı sağlamak istiyorum. İyi bir taraftara ve teknik direktöre sahibiz. Sivasspor’a gerçekten yardım etmek istiyorum. Süper Lig’de ve yurt dışında edindiğim deneyimleri sahaya yansıtacağım.” ifadelerini kullandı.

KALECİ ALİ ŞAŞAL VURAL’IN AÇIKLAMALARI Kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Ali Şaşal Vural ise takımın gelecek adına umut verdiğini kaydetti.

Sivasspor’un sezona istediği gibi başlayamadığını, ancak oyun anlamında başarılı olduklarını anlatan Vural, şu değerlendirmede bulundu:

“Puan olarak hedefimize ulaşamadık ama takım olarak iyi bir futbol oynuyoruz. Trabzonspor maçındaki ilk 45 dakika hariç 4 maçta da gayet iyi mücadele ettik. Oyun anlamında da çok pozisyona girdik. Gol atamadık ama istediğimiz her şeyi yaptık. Takımımız umut veriyor. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece istediğimiz puanları elde edeceğiz. Taraftarlarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah hep birlikte daha iyi başarılara imza atacağız.”