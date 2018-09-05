Fenerbahçe’nin UEFA listesine alınmayan Soldado’dan tepki!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Belçika’dan Anderlecht, Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb ve Slovakya’dan Spartak Trnava’yla mücadele edecek sarı-lacivertliler, bugün sabah saatlerinde UEFA’ya 23 kişilik kadrosunu bildirdi. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Soldado bu duruma Twitter üzerinden tepki gösterdi.

UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak. — Roberto Soldado (@R9Soldado) 5 Eylül 2018

Bir paylaşım yapan Soldado, “UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak.” ifadelerini kullandı.

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