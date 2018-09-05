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Fenerbahçe’nin UEFA listesine alınmayan Soldado’dan tepki!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin UEFA listesine alınmayan Soldado’dan tepki!

UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılan Fenerbahçe, nihai kadrosunu bugün bildirdi. Fenerbahçe'nin UEFA'ya yaptığı kadro listesinde yer bulamayan oyunculardan olan Roberto Soldado bu duruma tepki gösterdi! İspanyol santrafor listede yer almaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

5 Eylül 2018 15:51

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Belçika’dan Anderlecht, Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb ve Slovakya’dan Spartak Trnava’yla mücadele edecek sarı-lacivertliler, bugün sabah saatlerinde UEFA’ya 23 kişilik kadrosunu bildirdi. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Soldado bu duruma Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Bir paylaşım yapan Soldado, “UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak.” ifadelerini kullandı.

05 Eylül 2018 Fenerbahçe kadrosu açıklandı taraftar isyan etti! Fenerbahçe'nin bugün açıklanan UEFA Avrupa Ligi kadrosunun ardından taraftar sosyal medyadan kadroya alınan ve alınmayan oyuncalar ile ilgili isyan etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:55 | 5 Eylül 2018
Fenerbahçe paylaşım Soldado twitter uefa
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