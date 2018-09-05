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Fenerbahçe yeni sponsorunu duyurdu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe yeni sponsorunu duyurdu!

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Nesine.com ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasını duyurdu.

5 Eylül 2018 11:22

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama…

Kulübümüz ile Türkiye'de bahis sektörünün lider markası Nesine.com arasında, yeni sezonda ‘Resmi Bahis Sponsorluğu' anlaşması yapılacaktır.

Bu işbirliği ile ilgili imza töreni, 6 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecektir.

Başkanvekilimiz Semih Özsoy, Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu'nun katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 11.00'de gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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Son güncelleme 11:22 | 5 Eylül 2018
Fenerbahçe sponsor
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