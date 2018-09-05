Fenerbahçe ve Hollandalı muhabirden Phillip Cocu haberlerine sert tepki: ‘Yalancılar’

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün kamuoyunda Holladanlı teknik direktör Phillip Cocu hakkında yer alan bir haberle ilgili yalanlama metni geçti.

Basında yer alan haberde, Cocu’nun 7,5 milyon Euro tazminat hakkı olduğu için sözleşmesinin feshedilemeyeceği ifade edilmişti. Öte yandan haberde Hollanda’da yayın yapan Dagblad gazetesinden Rik Elferink isimli muhabirin yorumlarına da yer verildi.

Sarı lacivertli kulüp yayınladığı “Külliyen Yalan” başlıklı açıklamada “Camiamızı, gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu tip iddialar ve bunları mütemadiyen üretip işleyen medya organlarını dikkatli analiz etmeye ve uyanık olmaya davet ediyoruz.” denildi.

Ayırca muhabir Rik Elferink Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yalancılar. Bu konuyla ilgili ne sizinle ne de başka bir muhabirle konuşmadım. Sahte hikayelerin yaratıcıları” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Twitter hesabından ise yapılan habere emojili tepki verildi.

İşte Fenerbahçe’nin yayınladığı yazı;

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Philip Cocu'nun tazminatının 7,5 milyon euro olduğu iddiası, Hollanda basınından Eindhovens Dagblad Gazetesi'nin muhabiri Rik Elfrink'e dayandırılarak kamuoyuna sunulmuştur.

Rik Elfrink, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu yönde bir beyanı olmadığı gibi ilgili kurumlardan hiçbir kimse ile görüşmediğini de ifade ederek bu iddiaya yönelik “yalancılar, sahte haber üreticileri” demiş, ve bu tutumun etik olmadığını aşağıda paylaşılan linkte görüleceği biçimde vurgulamıştır.

Liars. I never talked with any reporter of you or about this subject with anyone. Creators of fake stories. #noethics — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 5, 2018

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu iddialar aracılığı ile ‘Phillip Cocu gönderilmek isteniyor ancak tazminatı yüksek olduğu için gönderilemiyor' algısı oluşturmaya çalışan bu kasıtlı tavrı manidar karşılıyoruz.

Geçtiğimiz hafta, Hollanda basını kaynaklı hocamızın istifa edeceği iddiası bu hafta hocamızın tarafımızca gönderilmek istendiği şekline dönüştürülmüştür. Bu tip asılsız haberlerin kaynağı olarak gösterilen yabancı kişinin medya organlarını yalancılıkla itham etmesi Türk medyası için küçük düşürücü bir durumdur ve uluslarası alanda güvenilirliğini zedelemektedir.

Camiamızı, gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu tip iddialar ve bunları mütemadiyen üretip işleyen medya organlarını dikkatli analiz etmeye ve uyanık olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunu, bilinçli olarak yaratılmaya çalışılan bir algıya inandırmak için yurtdışı kaynaklara dayandırarak kurgulayan bu bakış açısı, sadece kulübümüzün değil tüm Türk futbolunun ortak problemidir ve çözümü ancak hep birlikte ortaya konacak bir irade ile gerçekleşebilir.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ