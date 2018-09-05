Fenerbahçe UEFA listesi belli oldu! İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu…

Fenerbahçe’nin bu sezon yarışacağı 3 kulvardan biri olan Avrupa Ligi için kadrosunun yer aldığı liste UEFA’ya gönderildi. Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe bu transferlerden bazılarına Avrupa Ligi kadrosu içinde yer vermedi. Fenerbahçe'nin listesinde yeni transferler Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, diğer yeni transfer Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroda düşünülmedi.

Bu isimlere ek olarak Harun Tekin'in kadroda yer alması sonrası Berke Özer ve Carlos Kameni kadroda yer almadı.

Sürpriz olarak ise Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve forvet Roberto Soldado'nun kadroya alınmaması oldu.

FENERBAHÇE UEFA LİSTESİ

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas,

Forvet: İslam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew.