“Fenerbahçe Nagatomo için 4,5 milyon euro teklif etmiş”

Emre Akbaba ve Nagatomo’ya Fenerbahçe’nin teklifte bulunduğunu belirten Mustafa Cengiz, “Bizde transfer, sahaya diziliş hepsi teknik ekibin kararıdır. Teknik ekip, Emre Akbaba’yı istedi, bizden talep etti. Hasan Başkan ile Kulüpler Birliği toplantısında görüştük. Futbolcu ile ben hiç görüşmedim, sadece imza töreninde tanıştım. Galatasaray’da başkan futbolcu transferine hiçbir zaman karışmaz. Alanyaspor’un istediği teklif 7 milyon euro idi.

Bizim açılış bütçemiz zaten sıfırdı. Anca sattığımız kadar alabilirdik. Alsak bile oynatamazdık. Süper Lig’de oynatırdık ama Şampiyonlar Ligi’nde oynatamazdık. Bizim asıl hedef tabii Şampiyonlar Ligi. 7 milyon olunca hayır dedik. Ardından futbolcu satacağımıza emin olduğumuz için 2.5 milyon euro teklif ettik. Hasan başkan bu teklife bozuldu. Sonra 3 milyon euroya kadar çıktık ama yine olmadı. Futbolcu, bizde olmak istediğini açık açık söyledi. Sosyal medya hesabından bile duyurdu. Bu arada değerli rakibimiz, Nagatomo’da da olduğu gibi devreye girdi. Aynı rakibin Nagatomo için 4.5 milyon euro önerdiği söyleniyor, ama biz görmedik. Neyse, taraftar çok istedi Emre’yi. Taraftarın da isteği ile Emre’yi 4 milyon euro bonservis karşılığında aldık” dedi.

Mustafa Cengiz: Futbolcumuzdan elinizi çekin dediler! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor canlı yayınında sarı kırmızılı takımın gündemi değerlendirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz çok konuşulan ve gerçekleşmeyen Modeste transferi ile ilgili Çin kulübü ile yaşananları anlattı. İlgili Haberi Oku

“BU TRANSFER PRESTİJ İŞİNE DÖNMÜŞTÜ”

Emre Akbaba transferini sponsor desteği olmasa da yapacaklarını söyleyen başkan, “Emre’nin bizim yerine rakipte olduğunu düşünün. Daha fazla maaşa oynuyor, daha çok paraya oynuyor. Forvet alamadık diye bizi idam eden taraftar, Emre gelemeseydi ne yapardı? Emre transferi bizim için artık bir prestij işine dönüşmüştü. Marjinal anlamda bir metanın değeri öyle bir artar ki önemli olan sivil prestijdir. NEF transferde çok yardımcı oldu ama NEF olmasa da bu transferi yapardık. Çok önemli bir transferdi bizim için” ifadelerini kullandı.