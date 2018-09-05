Fenerbahçe kadrosu açıklandı taraftar isyan etti!

Fenerbahçe’nin bugün açıklanan UEFA Avrupa Lig’i kadrosu sosyal medya üzerinden sarı – lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Fenerbahçeli taraftarlar Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun Mehmet Ekici’yi neden kadroya almadığını sorgularken, Aatif Chahechouhe’nun kadroda yer almasına tepki gösterdiler.

Hollandalı teknik adam bu sezon transfer edilen Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Carlos Kameni, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Roberto Soldado ve Ozan Tufan’a kadroda yer vermedi.

İşte Fenerbahçe taraftarlarının Phillip Cocu’ya sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkilerden bazıları:

Mehmet Ekici gibi önemli bir oyuncu UEFA kadrosunda yok. Cocu Fenerbahçe’ye birşey veremez. Yazın bunu bir kenara. — Ferit Canatar (@ferit_canatar) 5 Eylül 2018

Mehmet Ekici ‘nin olmadığı kadroda Alperin Aatifin olması bana çok koyuyor — fırat balkan (@f_balkan) 5 Eylül 2018

Yiğithan, 3.kaleci, İsmail köybaşı kadrodayken Mehmet Ekici yi almamak ben kendimi kovdurmak istiyorum acill tazminatımı kesin demenin bir diğer yolu sanırım — Pir Güneş (@kalemlisovalye) 5 Eylül 2018

Uefa kadrosu açıklanıyor, Soldado Mehmet Ekici kadroda yok? Entresan işler dönüyor — VFK (@furkankkartal10) 5 Eylül 2018

Bu Cocu da tipik Aykut Kocaman stili bir hoca. iyi oynayan oyuncu cezalandırılır. Mehmet Ekici hafta sonu kayseri maçının “Tek” iyi oyuncusuydu. Arkadaş duran top kullanır,çalım atar,şut atar,gol atar,asist yapar,heba oluyor bizde yemin ediyorum üzülüyorum. — Umut Emre ONATLAR (@onatlar_emre) 5 Eylül 2018

Bu Cocu’nun iyice kokusu çıktı cıvıttı bu adam. Yahu Mehmet Ekici nasıl UEFA listesine alınmaz. Biri bana mantıklı bir açıklama yaparsa sevinirim — Bedirhan Mutlu (@Bedirha50632456) 5 Eylül 2018

Mehmet Ekici ve Soldado'nun, 23 kişilik kadroya alınmamasının mantıklı bir izahı yok — Batuhan Özkan (@_Batuhanozkan) 5 Eylül 2018

Sakatlıktan yeni çıkan Aatıf’ı listeye alıp Mehmet Ekici’yi almıyorsa ben Cocu’yu sorgularım arkadaş. Aykut’tan daha vasat bir TD.. — Yusuf (@thebat_23) 5 Eylül 2018

Listeye iyi bakın olum Mehmet Ekici ile Topal karışmış olmasın — A.Yasin Sevgili (@y_sevgili77) 5 Eylül 2018

Avrupa Ligi’nde listeye alınmayan her oyuncuyu anlıyorum, Soldado dahil (Sonuçta forvet bölgesine yeni transferler yapıldı); ancak Mehmet Ekici’nin olmaması üzdü. Alper kanatlarda da oynayabiliyor diye listede. Diğerleri çıkarılamazdı zaten, beli Aatıf; ama o da kanat. — Yiğit G. KOÇOĞLU (@ygokcehank) 5 Eylül 2018

Elimde Aatıf ve Ekici olsa Yüz kerede Mehmet Ekici Bin kerede Mehmet Ekici derim. — Ahmetç #Yeniden (@merahsel25) 5 Eylül 2018

Mehmet Ekici neden kadroda yok? Aatıf ve alper zaten aynı tarz oyuncular birinin yerine Mehmet Ekici olması gerekiyordu… — Fenerli Reis (@Fenerliyizreis) 5 Eylül 2018

SON DAKİKA | Fenerbahçe, kadroyu UEFA`ya bildirdi! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesini açıkladı. Yeni transferler dahil bir çok isim kadroda yer almadı. İlgili Haberi Oku