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Fenerbahçe, Ediz Bahtiyaroğlu’nu unutmadı
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ediz Bahtiyaroğlu’nu unutmadı

Sarı-lacivertli kulüp, Eskişehirspor forması giyerken 2012 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ediz'i ölümünün 6. yıl dönümünde andı

5 Eylül 2018 10:30

Fenerbahçe Kulübü, 2012 yılında hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu’nu ölümünün 6. yıl dönümünde andı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Ediz’in son olarak formasını terlettiği Eskişehirspor’daki fotoğrafı paylaşılarak, “Yukarılarda bir yerde, üstünde sarı-lacivert çubuklu var, sırtında Ediz yazar.” mesajı yayımlandı.

Ediz Bahtiyaroğlu, 26 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.

Son güncelleme 10:30 | 5 Eylül 2018
anma ediz bahtiyaroğlu Fenerbahçe sosyal medya twitter
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