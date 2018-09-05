Erten Ersu kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe UEFA kadrosu…

Fenerbahçe bu sezon yaptığı transferlerle damgasını vurdu. Avrupa Ligi’nde iddialı şekilde devam etmek isteyen Fenerbahçe’de yeni transferlerin bir bölümü kadroda kendine yer bulamazken, alt yapıdan yetişen bazı isimler listede yer aldı. Bu isimlerden biri UEFA listesine Volkan Demirel ve Harun Tekin’in ardından kadroda 3. kaleci olarak ismi yazıldı. Berke Özer yerine listede yer alan Erte Ersu taraftarın da merak konusu oldu. Erten Ersu kimdir? Kaç yaşında?

ERTEN ERSU KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Erten Ersu, Fenerbahçe’de kaleci pozisyonunda görev yapıyor. Futbola 2005 yılında başlayan Erten Ersu Fenerbahçe altyapısında yetişti. Henüz Fenerbahçe forması ile ligde performans sergileyemeyen Erten Ersu 2 kupa maçında forma şansı buldu.

İlk profesyonel maçına 03 Şubat 2015 tarihinde Türkiye Kupası’nda Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan Bayburt İl Özel İdare Spor maçında 83. dakikada Mert Günok’un yerine kaleyi devralarak çıktı. 2016-2017 sezonunun başında Gaziantepspor’a 1 yıllığına kiralık gönderilen Ersu, Gaziantepspor formasıyla 2’si lig maçı, 8’i kupa maçı olmak üzere toplam 10 maçta görev aldı.