Carlos Kameni’nin lisansı donduruldu

Bursaspor’dan transfer edilen Harun Tekin daha imzası kurumadan Kayserispor karşılaşmasında kaleyi Volkan Demirel’den devralırken, gözler Carlos Kameni’ye çevrildi.

Deneyimli file bekçisi bir anda 3. kaleci pozisyonuna düşerken yönetim Kameni’nin lisansını doldurmaya karar verdi.

Yaz başından beri takımdan gönderilmek istenen Kameni, sarı-lacivertlilerden aldığı yüksek ücretten fedakârlık yapmak istemediği için başka bir kulüple anlaşmayı reddetmişti. Ancak Harun hamlesiyle gözden iyice düşen Kameni, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının sonuna kadar görev yapamayacak

Şansal Büyüka`dan çarpıcı yorum! `Son 3 ayın değil, 5 yılın izleri var` Şansal Büyüka son yazısında Fenerbahçe'de yaşanan olaylar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Büyüka 'Fenerbahçe'de gelenler, gidenlerin kalitesini yakalayamadı. Sonra, “Fenerbahçe niye başarılı olamıyor?” diye soruyoruz. Bu kötü başlangıçta, sadece son 3 ayın değil, son 5 yılın izleri var.' yorumunda bulundu. İlgili Haberi Oku