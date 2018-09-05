Beşiktaş’ta Fikret Orman dilekçesini verdi! Tek aday olacak…

Beşiktaş Kulübünün 16 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Fikret Orman, dilekçesini teslim etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman’ın BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde düzenlenecek kongrede başkan adaylığı için dilekçe ve yönetim kurulu listesini divan başkanlık kuruluna sunduğu ifade edildi.

Fikret Orman dışında kimse adaylık dilekçesi vermediği için Orman, seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık için tek aday olarak yer alacak.

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