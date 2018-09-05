Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu kimler var? İşte, BJK’nin UEFA listesi…

Beşiktaş Avrupa Ligi’nde forma giyecek futbolcularının belli olduğu listeyi UEFA’ya gönderdi. 25 kişilik listede genç isimler dikkat çekerken Atiba’nın olmaması şaşkınlık yarattı. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu içinde hangi isimler var? İşte, Beşiktaş UEFA’ya gönderdiği liste…

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo