Beşiktaş hedef bütçeyi tutturamadı!

Milliyet gazetesinin haberine göre, Veli, Boyko, Aras, Tosic, Fabri ve Talisca gibi isimlerle ayrılık yaşayan siyah-beyazlılar devre arasında bir oyuncunun bonservisle satılması halinde, hedeflediği ekonomik çizgiye yaklaşmış olacak.

Dövizdeki yükseliş ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinin bu sezon olmaması nedeniyle bütçeyi biraz daha aşağıya çekmek isteyen yönetim, bunun için devre arasını bekleyecek. Siyah-beyazlıların ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkılması halinde takımı Avrupa’da daha ileriye götürebilecek bir transfere de sıcak baktığı ortaya çıktı.

Bu arada Beşiktaş; Negredo-Larin-Love üçlüsünden oluşan forvet hattının başarılı olması halinde golcü takviyesi yapmayacak. Siyah-beyazlılar bu oyunculardan birinin satılması halinde takviye için düğmeye basacak.

Şenol Güneş, UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı`nın ardından açıklamalarda bulundu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'na katıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda Avrupa ve dünya futbolunun sorunları masaya yatırıldı. İlgili Haberi Oku