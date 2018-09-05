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Almanya Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Milli Takımlar

Almanya Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya Fransa, UEFA Uluslar Ligi A grubu ilk maçı için karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'nı kazanan iki son şampiyonun mücadelesi nefesleri kesecek. Peki, Almanya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Eylül 2018 13:15

UEFA Uluslar Ligi A grubu ilk maçında Almanya Fransa mücadele edecek. UEFA tarafından ilk kez organize edilen Avrupa Uluslar Ligi iki dev takımı karşı karşıya getiriyor. İlk maçlarında birbirleriyle mücadele edecek olan Almanya Fransa maçında yıldızlar sahada olacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol tutkunları Almanya Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. İşte, Almanya Fransa maçı hakkında merak edilenler…

ALMANYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A grubu ilk maçında Almanya sahasında Fransa'yı konuk ediyor. 6 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan Almanya Fransa maçının yayın kanalı daha sonradan açıklanacak.

Son güncelleme 13:15 | 5 Eylül 2018
Almanya Fransa Hangi kanalda ne zaman saat kaçta
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