UEFA Uluslar Ligi A grubu ilk maçında Almanya Fransa mücadele edecek. UEFA tarafından ilk kez organize edilen Avrupa Uluslar Ligi iki dev takımı karşı karşıya getiriyor. İlk maçlarında birbirleriyle mücadele edecek olan Almanya Fransa maçında yıldızlar sahada olacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol tutkunları Almanya Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. İşte, Almanya Fransa maçı hakkında merak edilenler…

ALMANYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A grubu ilk maçında Almanya sahasında Fransa'yı konuk ediyor. 6 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan Almanya Fransa maçının yayın kanalı daha sonradan açıklanacak.