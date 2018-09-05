SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Akhisarspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Akhisarspor

Akhisarspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Akhisarspor'un ilk kez mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

5 Eylül 2018 11:24

Akhisarspor, İspanya’nın Sevilla, Rusya’nın Krasnodar ve Belçika’nın Standard Liege takımlarıyla gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Teknik direktör Safet Susic’in belirlediği listede şu isimler yer aldı;

“Milan Lukac, Halil Yeral, Fatih Öztürk, Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Abdoulwhaid Sissoko, Filipe Josue, Elvis Manu, Adrien Regattin, Antonio Serginho, Yevhen Seleznyov”

Son güncelleme 11:30 | 5 Eylül 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor