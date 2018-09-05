SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
A Milli Takım, Rusya ve İsveç maçlarının hazırlıklarını sürdürdü
Milli Takımlar

A Milli Takım, Rusya ve İsveç maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya, 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile oynayacağı maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

5 Eylül 2018 20:11

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta 7 Eylül Cuma günü Trabzon’da Rusya, 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç’le yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşu ve pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Ayak bileğindeki sakatlığı süren Ömer Bayram, takımdan ayrı koştu. Hafif sakatlığı bulunan ve dinlendirilen Mahmut Tekdemir ise saha içinde yavaş tempoda yürüdü.

Hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Rusya maçı için yarın Trabzon’a hareket edecek.

Son güncelleme 20:11 | 5 Eylül 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor