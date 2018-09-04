UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir? Uluslar Ligi’nde Türkiye hangi grupta?

UEFA tarafından Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan yeni turnuva bu hafta başlıyor. Türkiye’nin B Ligi 2. Grup’ta yer aldığı turnuvada İsveç ve Rusya ile ikişer kez karşı karşıya gelecek. EURO 2020’ye kolay gidiş bileti sağlayan hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizin içerisinde. İşte, Uluslar Ligi’nde ilk iki maçın fikstürü ve turnuva hakkında merak edilenler…
UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?
Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?
Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek.
A,B,C,D olmak üzere 4 ayrı kümede 55 ülkenin yer alacağı UEFA Uluslar Ligi'nde 16 grup olacak. Ülkelerin kat sayılarına göre sıralandığı kümelerde A ve B kümesinin 4 grubunda 3'er takım yarışacak. Küme C içerisinde yer alan takımlarda bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke mücadele edecek. D yani en düşük katsayılara sahip olan ülkelerin kümesinde ise dört grupta dört ülke yer alacak. EURO 2020'ye erkenden katılma bileti sağlayan turnuvanın A,B,C gruplarında sonuncu olan takımlar ligden düşecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Lig A Grup 1: 6 Eylül 21:45 Almanya Fransa
9 Eylül 21:45 Fransa Hollanda
Lig A Grup 2:
8 Eylül 19:00 İsviçre İzlanda
11 Eylül 21:45 İzlanda Belçika
Lig A Grup 3
7 Eylül 21:45 İtalya Polonya
10 Eylül 21:45 Portekiz İtalya
Lig A Grup 4
8 Eylül 21:45 İngiltere İspanya
11 Eylül 21:45 İspanya Hırvatistan
Lig B Grup 1
6 Eylül 21:45 Çek Cumhuriyeti Ukrayna
9 Eylül 16:00 Ukrayna Slovakya
Lig B Grup 2
7 Eylül 21:45 Türkiye Rusya
10 Eylül 21:45 İsveç Türkiye
Lig B Grup 3
8 Eylül 16:00 Kuzey İrlanda Bosna Hersek
11 Eylül 21:45 Bosna Avusturya
Lig B Grup 4
6 Eylül 21:45 Galler İrlanda
9 Eylül 19:00 Danimarka Galler
Lig C Grup 1
7 Eylül 21:45 Arnavutluk İsrail
10 Eylül 21:45 İskoçya Arnavutluk
Lig C Grup 2
8 Eylül 19:00 Finlandiya Macaristan
8 Eylül 21:45 Estonya Yunanistan
Lig C Grup 3
6 Eylül 21:45 Norveç Güney Kıbrıs
6 Eylül 21:45 Slovenya Bulgaristan
Lig C Grup 4
7 Eylül 21:45 Litvanya Sırbistan
7 Eylül 21:45 Romanya Karadağ
Lig D Grup 1
6 Eylül 17:00 Kazakistan Gürcistan
6 Eylül 21:45 Letonya Andorra
Lig D Grup 2
8 Eylül 19:00 Beyaz Rusya San Marino
8 Eylül 21:45 Lüksemburg Moldova
Lig D Grup 3
7 Eylül 19:00 Azerbaycan Kosova
7 Eylül 21:45 Faroe Adaları Malta
Lig D Grup 4
6 Eylül 19:00 Ermenistan Liechtenstein
6 Eylül 21:45 Cebelitarık Makedonya
ULUSLAR LİGİ FORMATI
A LİGİ
Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.
Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
B LİGİ
B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
C LİGİ
Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
D LİGİ
Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2018 yılının Eylül ayında başlayacak turnuvanın takvimi şu şekilde;
1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018
Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018
UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020