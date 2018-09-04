UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir? Uluslar Ligi’nde Türkiye hangi grupta?

UEFA tarafından Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan yeni turnuva bu hafta başlıyor. Türkiye’nin B Ligi 2. Grup’ta yer aldığı turnuvada İsveç ve Rusya ile ikişer kez karşı karşıya gelecek. EURO 2020’ye kolay gidiş bileti sağlayan hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizin içerisinde. İşte, Uluslar Ligi’nde ilk iki maçın fikstürü ve turnuva hakkında merak edilenler…

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek.

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UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek.

A,B,C,D olmak üzere 4 ayrı kümede 55 ülkenin yer alacağı UEFA Uluslar Ligi'nde 16 grup olacak. Ülkelerin kat sayılarına göre sıralandığı kümelerde A ve B kümesinin 4 grubunda 3'er takım yarışacak. Küme C içerisinde yer alan takımlarda bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke mücadele edecek. D yani en düşük katsayılara sahip olan ülkelerin kümesinde ise dört grupta dört ülke yer alacak. EURO 2020'ye erkenden katılma bileti sağlayan turnuvanın A,B,C gruplarında sonuncu olan takımlar ligden düşecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Lig A Grup 1: 6 Eylül 21:45 Almanya Fransa

9 Eylül 21:45 Fransa Hollanda

Lig A Grup 2:

8 Eylül 19:00 İsviçre İzlanda

11 Eylül 21:45 İzlanda Belçika

Lig A Grup 3

7 Eylül 21:45 İtalya Polonya

10 Eylül 21:45 Portekiz İtalya

Lig A Grup 4

8 Eylül 21:45 İngiltere İspanya

11 Eylül 21:45 İspanya Hırvatistan

Lig B Grup 1

6 Eylül 21:45 Çek Cumhuriyeti Ukrayna

9 Eylül 16:00 Ukrayna Slovakya

Lig B Grup 2

7 Eylül 21:45 Türkiye Rusya

10 Eylül 21:45 İsveç Türkiye

Lig B Grup 3

8 Eylül 16:00 Kuzey İrlanda Bosna Hersek

11 Eylül 21:45 Bosna Avusturya

Lig B Grup 4

6 Eylül 21:45 Galler İrlanda

9 Eylül 19:00 Danimarka Galler

Lig C Grup 1

7 Eylül 21:45 Arnavutluk İsrail

10 Eylül 21:45 İskoçya Arnavutluk

Lig C Grup 2

8 Eylül 19:00 Finlandiya Macaristan

8 Eylül 21:45 Estonya Yunanistan

Lig C Grup 3

6 Eylül 21:45 Norveç Güney Kıbrıs

6 Eylül 21:45 Slovenya Bulgaristan

Lig C Grup 4

7 Eylül 21:45 Litvanya Sırbistan

7 Eylül 21:45 Romanya Karadağ

Lig D Grup 1

6 Eylül 17:00 Kazakistan Gürcistan

6 Eylül 21:45 Letonya Andorra

Lig D Grup 2

8 Eylül 19:00 Beyaz Rusya San Marino

8 Eylül 21:45 Lüksemburg Moldova

Lig D Grup 3

7 Eylül 19:00 Azerbaycan Kosova

7 Eylül 21:45 Faroe Adaları Malta

Lig D Grup 4

6 Eylül 19:00 Ermenistan Liechtenstein

6 Eylül 21:45 Cebelitarık Makedonya

ULUSLAR LİGİ FORMATI

A LİGİ

Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B LİGİ

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C LİGİ

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D LİGİ

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

Türkiye Rusya maçının hakemi belli oldu Türkiye'nin Rusya ile oynayacağı Uluslar Ligi B Grubu maçını Portekizli hakem Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek. İlgili Haberi Oku

UEFA ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 yılının Eylül ayında başlayacak turnuvanın takvimi şu şekilde;

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018

2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020