UEFA Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i unutmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi Twitter hesabından Fatih Terim ile Galatasaray Futbol Takımı’nın Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon elde edilen şampiyonluğun kutlama fotoğrafı paylaşıldı. “İmparator Fatih Terim, bugün 65 yaşında” denilen paylaşımda, “Fatih Terim, Galatasaray’ı Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04’ün olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndan çıkarabilecek mi?” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray`dan Fatih Terim için doğum günü videosu Galatasaray, yayınladığı duygusal video ile Teknik Direktör Fatih Terim'in 65. yaş gününü kutladı. İlgili Haberi Oku

Bu arada FIFA’nın resmi Twitter hesabında da Fatih Terim’in yanı sıra bugün doğum günü olan futbol adamları için kutlama mesajı yer aldı.

‘İmparator’ Fatih Terim is 65 today! Will he lead @Galatasaray out of #UCL Group D (Lokomotiv Moskva, Porto, Schalke)? pic.twitter.com/YLbvxeJmjC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 Eylül 2018