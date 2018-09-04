Türkiye Rusya maçının hakemi belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek. A Milli Futbol Takımı’nın 7 Eylül 2018 Cuma günü Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Manuel Ribeiro Soares Dias’ın yöneteceği belirtildi.

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 21.45’te başlayacak müsabakada Dias’ın yardımcılıklarını Rui Licino Barbosa Tavares ve Paulo Alexandre Santos Soares yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Campos Rodrigues olacak.