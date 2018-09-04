Türkiye Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslar Ligi ilk maç!

UEFA tarafından oluşturulan, bu yıl ilk kez oynanacak olan Uluslar Ligi kapsamında Türkiye ilk maçını Rusya’ya karşı oynayacak. Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rusya, aynı mücadeleyi Uluslar Ligi’nde de göstermek istiyor. Lucescu ile takımda gençleşmeye giden Türkiye Milli Takımı ise güçlü rakibi devirerek yeni turnuvaya 3 puanla başlamanın hesabını yapıyor. UEFA tarafından ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Uluslar Ligi hakkında bilgisi olmayan çok sayıda kişi var. Türkiye'nin de mücadele edeceği turnuva hakkında UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir, rakiplerimiz kimler, hangi ülkeler katılıyor, ne zaman başlayacak, Türkiye kaçıncı torbada gibi sorular sıkça dile getiriliyor. İşte, “Türkiye Rusya maçı ne zaman” sorusunu yanıtı ve Uluslar Ligi hakkında merak edilenler her şey…

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Trabzon’da Rusya’yı ağırlayacak. 7 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21:45’te başlayacak, fakat Türkiye Rusya maçı yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.

ULUSLAR LİGİ'NE HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

55 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda, Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE, Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya, Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç, Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya, Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık katılan ülkeler arasında yer alıyor.