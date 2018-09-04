Beşiktaş’ın Avrupa kadrosunda büyük sürpriz… Yıldız isim yer almadı

Bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele edecek temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA’ya futbolcu listesini bildirdi. Beşiktaş’ın kadrosunda Atiba Hutchinson yer almadı. Beşiktaş, genç kaleciler Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu’nu ise B listesinde bildirdi.

SON DAKİKA Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, UEFA'ya 21 kişilik futbolcu listesini sundu. İlgili Haberi Oku

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Norveç’in Sarpsborg, Belçika’nın Genk, İsveç’in Malmö takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş’ın 25 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo