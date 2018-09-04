Galatasasay’da forvet transferi neden olmadı? ‘Aslında paramız yokmuş!’

Gazeteci Tayfun Bayındır’ın Galatasaray’ın transferin son günü yaşanan finansal sorunlar ile ilgili iddiası üzerine Serdar Ali Çelikler bir yazı kaleme aldı.

İşte Serdar Ali Çelikleri’in yazısı…

31 Ağustos’ta sona eren transfer dönemine ilişkin akılda kalan ilginç olaylardan biri de Galatasaray’ın satılan Bafetimbi Gomis yerine hiçbir santrfor almadan transferi kapatmasıydı. 400 bin Euro bedelle Ömer Bayram alındı ama Vagner Love dahil hiç santrfor transfer edilmedi.

O günden bu yana çeşitli kaynaklardan belli sızıntılar duyuyor olsak da; genel olarak “Emre Akbaba’ya 4 milyon Euro verdik para kalmadı” diye duyumlar gelse de konuyla ilgili en ciddi iddia Tayfun Bayındır’dan geldi. Milliyet Spor Müdürü Bayındır; CNN Türk’teki Pazar Akşamı Futbol adlı programda şunları söyledi:

“Aslında Galatasaray, Andreas Cornelius ile anlaşmış ve 31 Ağustos günü bu oyuncuyu açıklamak üzere hazırlıklarını yapmıştı. Ancak öğle saatlerine doğru finans birimi, yönetim ile görüşerek; bir takım yanlış hesaplamalar yapıldığını ve aslen 450 bin Euro’dan fazla bir para ödenmesi halinde FFP kurallarının aşılacağını bildirdi. Bunun üzerine anlaşma bozuldu ve Cornelius da aynı gün akşam saatlerinde Fransız Bordeux takımına imza attı..”

Yani Galatasaray finans birimi, yönetime önce FFP kısıtlamaları içinde bir miktar para harcanabileceğini bildirmiş; bunun üzerine Cornelius ile anlaşılmış. Ancak son bir hesaplama yapıldığı esnada aslen harcanabilecek rakamın sadece 450 bin Euro olduğu bildirilmiş. Cornelius transferi yatmış. Transfer ekibi de haliyle bu duruma tepki göstermiş.

Son bir gayretle Vagner Love için yapılan girişimlerde de Beşiktaş 450 bin Euro’ya “hayır” yanıtını verince; 400 bin Euro’ya sol bek Ömer Bayram alınmış ve transfer mecburen kapatılmış.

2 Eylül Pazar gecesi programda söylenen bu iddia anında sosyal medyada yayılmasına karşın henüz aksi yönde bir ifade gelmemesi üzerine Tayfun Bayındır’ı aradım ve dile getirdiği bilgileri yazmak istediğimi belirttim. Tesadüf bu ya aynı gün bir başka arkadaşım benzer bir iddiayı dile getirince de yazmak istedim.

Özetle Galatasaray’ın transferde son anda santrforsuz kalmasının aslında bir takım hesaplama hatalarından kaynaklandığı dilden dile yayılır oldu. Hatta bazı muhabir dostlar benzer bilgileri sosyal medya hesaplarından paylaşmışlar. Konuyla ilgili gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

HESAPLANMAYAN BONUSLAR TRANSFERİ YATIRDI

Yaz transfer sezonunda Nagatomo, Onyekuru, Emre Akbaba ve Ndiaye’yi kadrosuna katan Galatasaray, sözleşmelere Şampiyonlar Ligi’nde başarıya bağlı bonus maddeleri koydu ancak resmi sitesinde bu detayları açıklamadı.

Galatasaray finans departmanının bu bonusları dikkate almadan transfer bütçesini hesapladığı ortaya çıktı.

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