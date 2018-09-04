Şenol Güneş, UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, toplantının faydalı geçtiğini belirterek, “Öncelikle futbolun gelişimiyle ilgili dün, bugün ve yarınla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda bu görüş alışverişinin yanında yarışma içerisindeki antrenör arkadaşlarımızla yeni fikirler ürettiğimiz bir toplantı oldu. Üst düzey antrenörlerin görüşleri alındı.

Yapılacak yeniliklerle ilgili kimin ne görüşü varsa ortaya konuldu. VAR sistemiyle ilgili konulara girildi.” diye konuştu. UEFA’nın davetiyle toplantıya katılan Güneş, futbola ilişkin pek çok konunun ele alındığını ifade ederek, bunlar arasında transfer konusu, takım kadrolarının sayıları, oyuncu değişiklikleri ve kulüp yapılarıyla ilgili yeni fikirlerin tartışıldığını aktardı.

Toplantıda tartışılan konuların, tavsiye niteliğinde karar alınarak futbol dünyasına sunulacağını anlatan Güneş, ayrıca Şampiyonlar Ligi’ndeki üst düzey takımların artıları, takımların ve oyuncuların gelişimi, hem eğitim hem yarışmanın nasıl olacağıyla ilgili konuları konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı’nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yanı sıra Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique Marsilya), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger gibi Avrupa’nın önde gelen teknik adamları yer aldı.