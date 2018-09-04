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Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Galatasaray’ın maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Galatasaray’ın maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kurasının ardından gelecek sezon devler liginde mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Takımlarının maçlarını heyecanla bekleyen taraftarlar "Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor" sorusunu araştırıyor. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Lig fikstürü...

4 Eylül 2018 06:49

Galatasaray’ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda gruptaki ilk maçını 18 Eylül Salı günü evinde Lokomotiv Moskova ile yapacak Galatasaray, son karşılaşmasında ise 11 Aralık Salı günü Galatasaray Porto ağırlıcak olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU FİKSTÜRÜ

18 Eylül Salı: Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto

3 Ekim Çarşamba: Porto-Galatasaray, Lokomotiv Moskova-Schalke 04

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto

6 Kasım Salı: Schalke 04-Galatasaray, Porto-Lokomotiv Moskova

28 Kasım Çarşamba: Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04

11 Aralık Salı: Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova

Son güncelleme 06:49 | 4 Eylül 2018
galatasaray şampiyonlar ligi
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