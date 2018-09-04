Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Galatasaray’ın maçları ne zaman?

Galatasaray’ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda gruptaki ilk maçını 18 Eylül Salı günü evinde Lokomotiv Moskova ile yapacak Galatasaray, son karşılaşmasında ise 11 Aralık Salı günü Galatasaray Porto ağırlıcak olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU FİKSTÜRÜ

18 Eylül Salı: Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto

3 Ekim Çarşamba: Porto-Galatasaray, Lokomotiv Moskova-Schalke 04

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto

6 Kasım Salı: Schalke 04-Galatasaray, Porto-Lokomotiv Moskova

28 Kasım Çarşamba: Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04

11 Aralık Salı: Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova