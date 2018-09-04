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Nice Başkanı Rivere’den Belhanda ve Galatasaray itirafı
Galatasaray

Nice Başkanı Rivere’den Belhanda ve Galatasaray itirafı

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, Fransız basınına verdiği röportajında Belhanda için Galatasaray'a yaptıkları teklifi ve bu transfer sürecinin bütün detaylarını anlattı.

4 Eylül 2018 13:46

Trabzonspor maçında görüdğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin hedefi olan ve taraftar tarafından istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda ile ilgili Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere’den çok önemli açıklamalar geldi.

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, Fransız basınına verdiği geniş röportajında geride kalan transferi dönemini değerlendirirken adı geçen oyuncularla ilgili tek tek açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre Rivere, Galatasaray ile Belhanda için görüştüklerini de itiraf ederken, ”Transfer döneminin sonuna geldiğimizde önümüzde bir fırsat var mı diye bakmaya başladık. Baktığımız isimler sürpriz değild, tanıdığımız oyunculara yöneldik” ifadelerini kullandı.

Belhanda’yı kiralamak istediklerini ancak Galatasaray’ın kiralama yerine 10 milyon euro bonservis taleğ ettiğini söyleyen Jean-Pierre Rivere, ”Younes Belhanda yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyor. Kiralamak için Galatasaray ile görüştük. Younes Nice’i seviyor, biz de onu. Maaşını yarı yarıya düşürmeye hazırdı. Ama Galatasaray bonservisi ile vermek istedi, 10 milyon euro. Bu rakam bizim için imkansız. Galatasaray başkanı da transferi veto etti. Kendisiyle görüştük, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaklarını ve Belhanda’yı kiralık vermeyeceklerini söyledi” şeklinde konuştu.

Galatasaray, Belhanda’yı 2017/2018 sezonunun başında Nice’den 8,75 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

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Son güncelleme 13:46 | 4 Eylül 2018
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