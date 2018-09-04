Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare’nin annesi nereli?

Geçen sezon başı Antalyaspor’a transfer olan Nazım Sangare performansı ile bu sezon da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyun tarzı ile Türkiye Milli Takım formasını giymeye yakın isimler arasında görülen Nazım Sangare geçtiğimiz günlerde Türkiye milli takımında oynamak istediğini açıklamıştı. Peki, Nazım Sangare kimdir? İşte, yanıtı…

NAZIM SANGARE KİMDİR?

1994 doğumlu futbolcu Nazım Sangare futbol kariyerine Antalyaspor forması altında devam ediyor.

Daha önce Almanya Aachen takımı alt yapısında futbola adım atmış ve sırasıyla M'gladbach, Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück formalarını giymiş olan Sangare, Antalyaspor takımına Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück takımından 250 bin dolara transfer edildi.

Bir dönem Türkiye U17 Milli Takım kadrosunda yer alan Nazım Sangare, orta sahanın sağı, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev almaktadır.

Nazım Sangare anne tarafından aslen Türk baba tarafından ise Gine asıllıdır.