Mehmet Demirkol: ‘Eğer buna Fatih Hoca kızmadıysa Fatih Hoca değişmiş demektir.’

Mehmet Demirkol, Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray yöneticileri tarafından yapılan ‘forvet alacağız’ açıklaması ve sonrasında yaşanan olaylar ile ilgili beIN Spors’ta yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Demirkol ‘Eğer buna Fatih Hoca kızmadıysa Fatih Hoca değişmiş demektir.’ açıklamasında bulundu.

Mehmet Demirkol beIN Spors’ta yayınlanan ‘beIN Manşet’ programında yaşanan olay ile ilgili şunları söyledi…

‘Galatasaray’da finanstan sorumlu kimse diyor ki şu kadar Euroluk transfer hakkımız var. Bunun üzerine yöneticiler diyor ki iki tane forvet alacağız bir tane de stoper alacağız. Sonra son gün Galatasaray taraftarı 12’ye kadar bekliyor transfer olup olmayacak mı diye. Sonra ortaya çıkıyor ki hesap yanlış yapılmış para yok.

Fatih Hoca yanıltıldı gibi gözüküyor. Son gün ortaya çıkıyor ki transfer mümkün değil. Eğer buna Fatih Hoca kızmadıysa Fatih Hoca değişmiş demektir. Ben olsam camı çerçeveyi indiririm. Özellikle Abdurrahim Albayrak’a kızmamıştır belki ama kızmazsa sorun var.’

Galatasasay`da forvet transferi neden olmadı? `Aslında paramız yokmuş!` Galatasaray'da yılan hikayesine dönen transfer sezonu ve kulüpte yapılan maddi hatalar ile ilgili iddiaları gazeteci Serdar Ali Çelikler son yazısında kaleme aldı. İlgili Haberi Oku