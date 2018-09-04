Maria Sharapova’dan ABD Açık’a erken veda

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, tek kadınlarda ise Rus Maria Sharapova 4. turda elendi. ABD’nin New York kentinde düzenlenen turnuvada sekizinci gün maçları sona erdi.

ABD Açık`ta spor tarihine geçen olay! Hakem Lahyani, Kyrgios`a maç kazandırdı İkinci tur mücadelesinde ilk seti kaybedip ikinci sette de 3-0 geriye düşen Kyrgios çekilmek üzereyken, sandalyesinden inen hakem Lahyani “Bu, sen değilsin. Biliyorum” dedi. Korta dönen Kyrgios maçı 4 sette kazanarak bitirdi İlgili Haberi Oku

Kariyerinde 5 grand slam zaferi bulunan Rus Maria Sharapova, İspanyol Carla Suarez Navarro’ya 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya dördüncü turda veda etti. Diğer dördüncü tur maçlarında ABD’li Madison Keys, Slovak Dominika Cibulkova’yı 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0, Japon Naomi Osaka da Belaruslu Aryna Sabalenka’yı 6-3, 2-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Carla Suarez Navarro ile Madison Keys, Naomi Osaka ile de Lesia Tsurenko eşleşti.

Kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Federer, dünya klasmanında 55. sırada yer alan Avustralyalı John Millman ile karşılaştı. Toplam 3 saat 34 dakika süren karşılaşmada Federer’i 3-6, 7-5, 7-6 ve 7-6’lık setlerle 3-1 mağlup eden Millman, çeyrek finale yükseldi. ABD Açık’ta iki şampiyonluk yaşayan Sırp Novak Djokovic, Portekizli rakibi Joao Sousa’yı 6-3, 6-4 ve 6-3’lük setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı. 31 yaşındaki Djokovic, çeyrek finalde Millman’ın rakibi oldu.

Tek erkeklerdeki diğer 4. tur mücadelesinde Japon Kei Nishikori, Alman Philipp Kohlschreiber’i 6-3, 6-2 ve 7-5’lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı. Nishikori, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile karşılaşacak.