Lionel Messi’ye büyük şok! Yılın futbolcusu ödülünde son 3 aday arasına giremedi…

FIFA tarafından yapılan açıklamada, yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi ve golü kategorilerinde finale kalan son 3 aday ile yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü’nün 10 adayı yayımlandı.

En iyi erkek futbolcular kategorisinde Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric, Juventus’a transfer olan Portekizli Cristiano Ronaldo ve Liverpool’dan Muhammed Salah finale kaldı. Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi 2006 yılından bu yana ilk kez adaylar arasında son 3’e kalamadı.

En iyi erkek teknik direktörler arasında ise UEFA Şampiyonlar Ligi’ni üst üste üç kez kazanan ve Real Madrid’den ayrılan Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Didier Deschamps ile Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Zlatko Dalic aday gösterildi.

Yılın en iyi kalecileri arasında Fransa Milli Takımı ve Tottenham’ın file bekçisi Hugo Lloris, Leicester Cityli Kasper Schmeichel ve Real Madrid’den Belçikalı Thibaut Courtois finalde yarışmaya hak kazandı.

Kadınlarda en iyi futbolcu adayları Norveçli Ada Hegerberg, Alman Dzsenifer Maroszan ve Brezilyalı Marta oldu.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için ise Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma’nın yanı sıra Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benjamin Pavard, Lionel Messi, Riley McGree, Giorgian de Arrascaeta, Denis Cheryshev ve Lazaros Christodoulopoulos yarışacak.

Kategorilerinde zirveye çıkacak isimler, İngiltere’nin başkenti Londra’da 24 Eylül’de yapılacak tören ile belli olacak.

2018 Puskas Ödülü için aday goller belli oldu! Quaresma`nın golü Puskas adayı! FİFA, aralarında Beşiktaş'ın futbolcusu Ricardo Quaresma'nın da yer aldığı Puskas Yılın Golü Ödülü'nün 10 adayını belirledi. İşte, Puskas Yılın Golü Ödülü'ne aday goller... İlgili Haberi Oku