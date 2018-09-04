İngiltere’de Karius şaşkınlığı

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Bursaspor deplasmanında çıkarken büyük bir şanssızlık yaşadı.

Takımının Diafra Sakho'dan 85. dakikada yediği golde boşa çıkarak savunmasıyla birlikte gole sebebiyet veren Alman kaleci, İngiltere'de de herkesi şaşırttı.

İngiliz medyasında Karius'un hatası ve yediği gol ön plana çıkarıldı. Daily Mail Gazetesi, ‘Hayal kırıklığı' yorumunu yaparken, Daily Mirror ile Liverpool Echo gazeteleri de Karius'un Beşiktaş kariyerine şanssızlıkla başladığını duyurdu.

Almanya'da da BİLD Gazetesi, 25 yaşındaki file bekçisinin ilk lig maçıyla alakalı detaylı bir haber paylaştı. Karius'un karşılaşmadaki kurtarışları ve goldeki hatası detaylı olarak ele alındı.

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