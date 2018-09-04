Herkes şaşkına döndü… Rakip takımın taktiğini çaldı!

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Steaua Bükreş ile Rapid Vienna maçı enteresan bir olaya sahne oldu. Steaua Bükreş’in 30 yaşındaki golcüsü Raul Rusescu, Rapid Wien teknik direktörü tarafından verilen taktiğin rakip takım futbolcularına ulaşmasını engelledi.

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Romanya’da oynanan karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olay, herkesi şaşkına çevirdi. 3-1 yenildiği maçın rövanşında 2-1 öne geçen Steaua Bükreş, gol için saldırmaya başladı. Karşılaşmayı uzatmaya götürmek için bir gole daha ihtiyaç duyan Steaua Bükreş, tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. Bu arada Rapid Wien teknik direktörü Goran Djuricin, futbolcularına karşılaşmayı bir gol daha yemeden bitirmelerini sağlayacağını düşündüğü bir taktik hazırladı. Ancak bu taktiği bağırarak ya da yanına bir futbolcu çağırmak yerine, kağıda yazarak sahaya gönderme kararı aldı.

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Bir duran top kazanan Steaua Bükreş’te forvet oyuncusu Raul Rusescu, olayın farkına vardı. Daha sonra da futbol sahalarında daha önce hiç görülmemiş bir olaya imza attı. Duran top kullanılmadan önce savunmaya son talimatı vermeye gelen Rapid Wien futbolcusu, Raul Rusescu’nun yanındaki Stefan Schwab’a kağıdı ulaştırdı. Teknik direktöründen gelen son taktiksel bilgiyi okumak için kağıdı açan Stefan Schwab, arkadan gelen bir hareketle neye uğradığını şaşırdı.

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Raul Rusescu, Stefan Schwab’ın okumaya hazırlandığı kağıdı bir anda çekip aldı. Stefan Schwab ne olduğunu bile anlayamadan Raul Rusescu, kağıdı buruşturduktan sonra sahanın başka bir alanına doğru fırlattı. Herkesi şaşırtan bu olay sonrası ortalık biraz gerilse de hakem herhangi bir karta başvurmadı. Karşılaşma 2-1 sona ererken, Raul Rusescu’nun tüm çabalarına rağmen Steaua Bükreş tur atlamayı başaramadı.